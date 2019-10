18 de outubro de 1919 - Theatro Nacional

publicidade

Esteve reunida a commissão de instrucção publica da Camara, para ouvir a leitura do parecer do sr. Raul Alves sobre o projecto do sr. Mauricio de Lacerda, creando o theatro nacional. O parecer é favoravel ao projecto, e entende que a materia é verdadeiramente empolgante, pois está no ról das nossas aspirações inadiaveis, porque importa no avigoramento e rejuvenescimento das bellas lettras e das bellas artes.

Renato Bohusch e Alfredo Possas falam sobre a tentativa de transformar o Theatro Municipal do Rio de Janeiro no Theatro Nacional, que na época já era referência internacional entre os espetáculos.

