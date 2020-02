19 de fevereiro de 1920 - Ponte sobre o rio das Antas

Ouça o que foi notícia há um século

publicidade O jornal Correio do Povo de 19 de fevereiro de 1920 noticiava: "A secretaria das Obras Publicas está chamando concurrentes para o fornecimento e montagem da superstructura metallica da ponte sobre o rio das Antas, na Estrada de Ferro de Carlos Barbosa e Alfredo Chaves. O comprimento total da ponte é de 380 metros, podendo ser dividido em 3 ou 4 vãos". Ligando Bento Gonçalves e Veranopólis, a ponte Ernesto Dornelles era a maior ponte de aços paralelos suspensos do mundo na época. Ouça: