22 de outubro de 1919 - A revolução na Rússia

publicidade

Communica um despacho hoje recebido de Narva que os soldados vermelhos russos estão desertando em grandes grupos. Os prisioneiros declaram que o “soviet” sómente consegue manter o seu dominio por meio do regimen do terror; que todos estão cansados do regimen do “soviet”; que os soldados e as populações estão soffrendo os horrores da fome até o limite da sua tolerancia, desejando que o exercito branco venha em seu socorro.

Alfredo Possas e Renato Bohusch comentam sobre os conflitos entre os revolucionários e os contras na Rússia, que gerou um regime de terror no país e causou diversas mortes.

Ouça o episódio: