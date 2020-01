publicidade

O jornal Correio do Povo de 28 de janeiro de 1920 noticiava: "Sabemos que os moradores e veranistas da Tristeza vão dirigir um memorial ao dr. Montaury, no sentido de ser restabelecido o antigo horario dos trens. Allegam elles que o actual horario prejudica imensamente os interesses do publico que presentemente, pela manhã, só póde contar com dois trens, sendo um ás 7 e outros 10 horas".

