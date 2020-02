5 de fevereiro de 1920 - Minas de carvão de Gravataí

publicidade

O jornal Correio do Povo de 5 de fevereiro de 1920 noticiava: "O dr. Borges de Medeiros, presidente do Estado, visitou e inspeccionou os trabalhos de pesquiza e exploração carbonifera na bacia do Gravatahy. O presidente do Estado visitou demoradamente os preços e os pontos de sondagens iniciaes realizados pela Directoria do Serviço Geologico e Mineralogico."

A mineração do carvão ganhava força no Rio Grande do Sul, principal fonte de energia e combustível da época, o então presidente do Estado, Dr. Borges de Medeiros, investiu na construção de minas de extração do mineral em Gravataí.

