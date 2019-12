Os desafios do governador Eduardo Leite em 2020

publicidade

As discussões em torno dos projetos relacionados à reforma nas carreiras e na previdência do Estado deixaram alguns indicativos de quais deverão ser os desafios do governador Eduardo Leite (PSDB no próximo ano. Ele terá que articular ainda mais com a sua base aliada na Assembleia Legislativa para conseguir aprovar o restante do pacote, especialmente o PL do Magistério. Também enfrentará a crescente pressão por parte dos servidores, para que cumpra efetivamente a promessa de pagar os salários dos servidores em dia.

As questões fiscais também deverão mobilizar o Executivo estadual, como a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal e seu efetivo impacto. Esses são alguns dos temas do décimo segundo podcast Matriz, que tem as participações de Mauren Xavier e Flavia Bemfica, da editoria de política do Correio do Povo.

Ouça: