As Geleiras e o Sistema Climático Mundial

O Não Tem Fora recebeu, em seu segundo episódio, o glaciologista e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Jefferson Cardia Simões. Pioneiro no estudo da glaciologia no Brasil, ele falou sobre a importância das geleiras para o sistema climático mundial e sobre o que têm revelado os estudos mais recentes em relação ao assunto. A conversa também inclui relatos sobre a pesquisa brasileira na Antártida.

No quadro Não Fique de Fora, Jefferson indicou o livro “Merchants of Doubt: How a Handful of Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming”, de Naomi e Erik M. Conway, que fala sobre a publicidade enganosa das indústrias do tabaco, farmacêuticas e dos combustíveis fósseis, especialmente em relação às mudanças climáticas. O livro não tem edição em português, mas há uma versão em documentário (“Mercadores da Dúvida”), legendado em português, disponível no Google Play.

Ouça: