É muito para o ódio de alguns

publicidade

Petra Costa fez uma excelente reportagem no documentário "Democracia em Vertigem". É também um depoimento de quem vivenciou o impeachment. Ela é neta de um empresário importante da construtora Andrade Gutierrez. O filme é consistente e mostra os diferentes lados do acontecimento, ao mesmo tempo que defende a tese do golpe.

Essa visibilidade internacional vem causando furor em alguns telespectadores. Petra vem sendo alvo de ataques machistas, ressentidos, frustrados e de pessoas cegas por ideologias.

Ouça: