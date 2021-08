publicidade

Qual é a imagem que se tem no senso comum do político? Aquela imagem do pássaro que matreiramente, canta de um lado e faz o ninho no outro para despistar. Tivemos dois casos assim na votação do voto impresso.

Alguns que se declararam contra, votaram a favor; enquanto outros que apoiavam a ideia votaram contra.

