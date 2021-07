publicidade

Não deveria ser, mas a notícia da semana é a entrevista do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, para o jornalista Pedro Bial. O governador assumiu que é gay, com serenidade, clareza e maturidade.

É um dado da vida privada do político, mas no contexto homofóbico brasileiro é um fato histórico. Certamente isso contribuirá para o combate ao preconceito.

Ouça: