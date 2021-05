Filhos de Bolsonaro

publicidade

Praticamente toda a semana há algum tipo de polêmica envolvendo algum filho do presidente Jair Bolsonaro, com destaque para Flavio, Carlos e Eduardo. Recentemente o deputado federal Eduardo Bolsonaro elogiou pelas redes sociais a destituição de ministros da Suprema Corte de El Salvador.

Esse tipo de situação normalmente é vista como negativa, por tratar-se de intervenção no judiciário; seja por parte do executivo ou do congresso. Tal ato, não tem boa reputação.

Ouça: