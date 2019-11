Final de semana agitado na América latina

publicidade

O final de semana contou com fortes emoções, no futebol e na política. O Flamengo se consagrou campeão da Libertadores no sábado (23) e, no domingo (24), foi campeão brasileiro sem sequer entrar em campo. A eleição no Uruguai foi marcada por uma disputa apertada entre os candidatos Luis Lacalle Pou (Partido Nacional) e Daniel Martínez (Frente Amplio) e, embora a apuração siga sem resultados definitivos até quinta-feira, a vantagem por uma pequena margem é de Lacalle Pou.

Segundo informações, a contagem definitiva dependerá dos chamados votos observados, votos de pessoas idosas com incapacidade física de locomoção e outras restrições, e esses votos precisam de checagem especial. Em um pleito disputadíssimo, as eleições no Uruguai não são marcadas por extremismo, mas por uma disputa ao centro.

