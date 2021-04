Greta tem razão

publicidade

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (ALRS), reforçou no Supremo Tribunal Federal (STF), o pedido para retomar as aulas presenciais no estado e a inclusão de professores e trabalhadores nos grupos prioritários de vacinação. É o único caminha para que todos possam voltar em segurança para as aulas presenciais.

Aliás, a pirralha, Greta Thunberg mais uma vez está correta. Os países desenvolvidos deveriam auxiliar na vacinação prioritária dos mais vulneráveis.

Ouça: