publicidade

Qual seria a imagem antropológica mais impactante para retratar o homem no século XXI? Mais especificamente, qual seria a imagem brasileira? E me vem que essa imagem seria a de um agricultor ao cair da tarde com seu rifle no ombro.

Mas por que? Qual mensagem a Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República deseja transmitir?

Ouça: