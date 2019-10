publicidade

No país do bang-bang, do Faroeste de Caboclo e do Sertanejo Universitário, o procurador da república Rodrigo Janot entrou armado na Suprema Corte para matar o ministro Gilmar Medes. É um diagnóstico da loucura do Brasil.

Ouça o episódio:

