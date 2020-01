Juiz de garantias, a jabuticaba brasileira

publicidade

A aprovação do instituto do Juiz de Garantias deveria ser validada no dia 23, mas o presidente do STF ,Dias Toffoli, decidiu adiar a medida. Eis um dado importante: apenas dois países no mundo não possuem juiz de garantia. Brasil e Cuba.

Em outros países, desde o início de uma investigação há um maior envolvimento de indivíduos, desde juízes até um júri popular. É no Brasil que temos um juiz de 1ª instância super poderoso, com todos os poderes e possibilidades.

