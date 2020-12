publicidade

No STF estão ocorrendo ações para tratar do assunto da vacinação contra a Covid-19 no Brasil, enquanto uma representação do PDT quer a obrigatoriedade da imunização, a do PTB já preza pelas liberdades individuais. Mas vacinação obrigatória não é "na marra", e quem não quiser se vacinar pode esperar algum tipo de sanção.

Ouça: