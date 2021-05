publicidade

Sempre leio a coluna de Paul Krugman, vencedor do Prêmio Nobel de Economia, e colunista no jonal The New York Times. Próximo dos democratas americanos é um liberal no sentido americano da palavra, ou seja, porque aqui seria tachado de esquerdista.

Krugman comenta a desaprovação dos republicanos em relação aos planos e pacotes que o presidente Joe Biden tem implementado, com destaque para as creches gratuitas.

Ouça: