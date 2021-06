publicidade

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou a retirada da necessidade de plebiscito para a privatização da Corsan, do Banrisul e da PROCERGS. Há quem aprove, e há quem diga que essa decisão só trará problemas, especialmente a venda da Corsan.

A tentativa de privatização no fornecimento de água e saneamento já falhou na Europa e em alguns estados dos Estados Unidos da América. Será que funcionará aqui?

Ouça: