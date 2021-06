Salles e covaxin

publicidade

Enfim caiu o ex-ministro Ricardo Salles do meio ambiente, pediu demissão, inesperado. Ficou famoso por uma frase dita durante uma reunião ministerial no ano passado, dizendo que era preciso aproveitar a pandemia para passar a boiada.

Mas os problemas no governo ainda persistem, a compra da covaxin ainda segue em pauta em função da denúncia do deputado Luís Miranda (Dem) que diz ter sinalizado irregularidades nas negociações do ministério da saúde.

Ouça: