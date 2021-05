publicidade

Que semana Brasil... revelações na CPI do Covid-19, desmonte na legislação ambiental e o anúncio do Instituto Butantan referente a falta de insumos para produção de vacinas. A China segue descontente com o Brasil em função de insultos proferidos pelo presidente da república.

E ainda falta o depoimento do ex-ministro da saúde, Eduardo Pazzuelo, que luta pelo direito de permanecer calado.

