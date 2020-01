Secretaria de Saúde de Uruguaiana firma contrato com empresa privada para ressonâncias

publicidade

A Prefeitura de Uruguaiana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, firmou contrato com serviço privado de diagnóstico por imagem visando a realização de 64 ressonâncias magnéticas de crânio, com ou sem contraste, com sedação e uma série de exames desta natureza, no valor de R$ 65 mil.

Segundo a secretária Lilian Pedro Stumm, o acordo busca privilegiar o público infantil, visto que as crianças enfrentam maiores dificuldades no momento da sedação e também em eventual translado para outra cidade, como ocorria rotineiramente. O início do programa contemplou as cinco primeiras crianças com até seis anos evitando que fossem para Alegrete, que ainda mantém o convênio para realização de exames destinados a adultos.

Foi definida, entre as direções, a organização do fluxo de encaminhamentos dos pacientes do SUS, tendo por principal objetivo a facilidade no acesso aos exames e o aumento da resolução no diagnóstico ao proporcionar tranquilidade e agilidade na realização das ressonâncias. Também ficou definida a mecânica para o processo de utilização do serviço. A criança precisa ser encaminhada por um médico neurologista e, após a autorização da Secretaria de Saúde, o contrato determina que a prestadora do serviço terá até 48 h para realizar o procedimento.