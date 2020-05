Ar polar avança sobre o RS nesta quarta-feira

publicidade

Intensificada pelo ingresso de ar polar no Rio Grande do Sul, uma frente fria traz uma queda nas temperaturas nesta quarta-feira. De acordo com a MetSul Metereologia, esta será a incursão mais forte de ar frio registrada neste ano no Estado.

Com este avanço, o clima deve ser ameno com frio no começo da manhã e novamente à noite. No começo do dia a chuva ainda aparece, mas o sol, entre nuvens, deve prevalecer a tarde. Há chance de chuvas isoladas e passageiras na região Leste. Na Serra, o frio deve se intensificar a noite.

Em Porto Alegre, sol aparece, mas pode haver chuva ao longo do dia. Na Capital, mínima deve ser de 12°C, e a máxima não ultrapassa os 19°C.

Mínimas e máximas no RS

Torres 13°C / 20°C

Santa Maria 8°C / 17°C

Santa Cruz 10°C / 19°C

Rio Grande 10°C / 18°C

Passo Fundo 9°C / 16°C

Cruz Alta 8°C / 17°C