Chuva deve atingir boa parte do RS neste domingo

publicidade

A instabilidade seguirá neste domingo provocando chuva em diversas regiões no Rio Grande do Sul. As precipitações estão concentradas do Centro pro Norte gaúcho, incluindo Porto Alegre, uma das regiões mais afetada por cheias e enchentes neste sábado.

De acordo com a MetSul Meteorologia, existe risco de chuva localmente forte com raios e a possibilidade de queda de granizo isolado em alguns locais.

Apesar do dia instável, o sol aparecerá entre nuvens em diferentes pontos do Estado durante a manhã e o começo da tarde, especialmente na Metade Sul, onde o tempo seco deve predominar.

Em Porto Alegre, o dia será de sol com períodos de chuva. Na Capital, a mínima deve ser de 12°C e a máxima não passa de 17°C.