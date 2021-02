Ciclone se afasta do RS e sol predomina nesta sexta-feira

publicidade

O sol predomina no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, mas a circulação do intenso ciclone no oceano ainda traz nuvens para o Leste do Estado, onde devem provocar chuva isolada e passageira em cidades da costa e das áreas de entorno das lagoas. Na Metade Oeste são esperados amplos períodos de céu claro.

De acordo com a MetSul Meteorologia, com ar mais frio impulsionado pelo ciclone, o dia será agradável e começar até frio pra época do ano na Serra, Aparados, Campanha e fronteira com o Uruguai.

Em Porto Alegre, o dia terá sol com pancadas de chuva. A mínima na Capital deve ser de 18°C, e a máxima fica na casa dos 27°C.

Mínimas e máximas no RS

Capão da Canoa 18°C / 26°C

Erechim 15°C / 26°C

Santa Maria 16°C / 27°C

Cruz Alta 16°C / 31°C

Caxias do Sul 14°C / 22°C

Vacaria 12°C / 23°C