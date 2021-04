Quinta-feira começa fria em todo o RS

publicidade

O Rio Grande do Sul terá uma quinta-feira de muito sol, com amplos períodos de céu claro na maioria das regiões. No entanto, o Estado segue sob influência de uma massa de ar muito seco e frio de alta pressão atmosférica, o que refletirá nas temperaturas, especialmente no começo do dia.

Entre a madrugada e de manhã se espera a presença de nevoeiro, neblina ou nuvens baixas em alguns pontos. De acordo com a MetSul, o começo do dia será com frio intenso em baixadas da Metade Norte e com geada, em razão do ar muito seco e o tempo aberto com vento calmo na madrugada.

Ao longo do dia, o clima aquece e a tarde será de temperatura muito agradável. Em Porto Alegre, o sol predomina e a temperatura deve variar entre 12ºC e 25ºC.

Mínimas e máximas pelo RS

Porto Alegre 12°C / 25°C

Caxias do Sul 13°C / 23°C

Torres 13°C / 24°C

Erechim 7°C / 24°C

Uruguaiana 10°C / 24°C

Livramento 5°C / 22°C

Pelotas 8°C / 24°C