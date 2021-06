Quinta-feira será de sol entre nuvens e muito frio no RS

publicidade

Com o sol aparecendo entre nuvens, o Rio Grande do Sul terá uma quinta-feira de muito frio ao longo de todo o dia. Apesar do predomínio de céu aberto, algumas regiões terão momentos de maior nebulosidade. Estas áreas podem ter precipitação na forma de chuva ou garoa.

De acordo com a MetSul Meteorologia, no caso dos Campos de Cima da Serra, com a temperatura muito baixa, não se deve descartar a possibilidade de chuva congelada. O dia será novamente frio com marcas muito baixas ao amanhecer e à noite. Existe a expectativa de geada em regiões como a Campanha e a fronteira com o Uruguai.

Em Porto Alegre, sol aparece entre nuvens. A mínima na Capital deve ser de 7°C, e a máxima de 15°C.

Mínimas e máximas no RS

Vacaria 2°C / 9°C

Caxias do Sul 4°C / 10°C

Torres 9°C / 14°C

Santa Cruz 5°C / 15°C

Santa Rosa 6°C / 15

Passo Fundo 4°C / 13°C