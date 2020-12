Quinta-feira terá sol entre nuvens e tempo abafado no RS

publicidade

Com calor e sensação de abafamento em diversas regiões, a quinta-feira será de sol entre nuvens em todo o Rio Grande do Sul. Pela manhã, pancadas de chuva podem ocorrer em pontos do Norte e do Leste do Estado. Durante o dia, a nebulosidade diminuirá e o tempo abre, o que elevará as temperaturas na maioria das localidades. Em algumas regiões, as máximas ultrapassam os 30°C.

De acordo com a MetSul Meteorologia, na Metade Norte, as precipitações, típicas de verão, podem aparecer no final da tarde, devido ao aquecimento.

Em Porto Alegre, sol aparece com períodos de chuva. A mínima na Capital deve ser de 21°C, e a máxima chega aos 31°C.

Mínimas e máximas no RS

Santa Cruz 21°C / 32°C

Santa Rosa 21°C / 34°C

Caxias do Sul 18°C / 23=5°C

Erechim 19°C / 28°C

Santa Maria 20°C / 31°C