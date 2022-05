RS deve registrar fortes ondas de frio nas próximas semanas

publicidade

O Rio Grande do Sul deve viver um mês de maio de fortes ondas de frio, que se intensificarão ainda mais ao longo das próximas semanas. De acordo com a MetSul, neste ano, o inverno vai começar a se instalar no Brasil mais cedo. Desde o começo, maio tem anomalias de temperatura mínima - perto ou acima da média - na maior parte do Sul do Brasil e máximas - abaixo da média - em quase toda a região.

🔴 AVISO DE CLIMA | Inverno chega um mês antes ao Brasil em 2022 com incursões sucessivas de ar frio, algumas fortes, com temperatura baixa em diversas regiões e estados. https://t.co/LrkHzr84BS — MetSul.com (@metsul) May 11, 2022

A tendência para a segunda quinzena é que muitas áreas da região Sul terminem o mês com temperatura próxima ou abaixo da média histórica. Já na semana que vem, segundo a MetSul, o RS terá o ingresso da primeira massa de ar frio de forte intensidade do ano.

O frio será mais intenso entre os dias 19 e 21 deste mês, quando o ar congelante vai progredir mais pelo território brasileiro. No entanto, antes a temperatura já deve estar baixa em Estados principalmente do Sul, sobretudo nas máximas com tardes mais frias, pela interação do ar frio com instabilidade.

