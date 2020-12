RS terá sol entre nuvens, mas segunda-feira ainda será de instabilidades

publicidade

Após um forte temporal no domingo, o sol deve aparecer entre nuvens ao decorrer desta segunda-feira no Rio Grande do Sul. Na madrugada, chuvas e pancadas isoladas podem atigir diversas regiões. Pela manhã, a instabilidade deve afetar pontos das regiões Centro e Norte. No Sul e no Oeste, o tempo seco irá predominar na maior parte do dia.

De acordo com a MetSul Meteorologia, durante a tarde, as chuvas devem aparecer isoladamente na Metade Norte do Estado. Ao contrário do final de semana, um ar mais ameno ingressa e o calorão não se repetirá. No entanto, no Noroeste, a temperatura será mais quente e abafada.

Em Porto Alegre, o dia terá sol e chuva. Na Capital, a mínima deve ser de 19°C, e a máxima fica na casa dos 27°C.

Mínimas e máximas no RS

Vacaria 16°C / 24°C

Santa Maria 19°C / 28°C

Passo Fundo 19°C / 26°C

Santa Cruz 19°C / 28°C

Bagé 15°C / 27°C

Caxias do Sul 17°C / 24°C