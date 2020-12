Semana começa com instabilidade no Rio Grande do Sul

publicidade

A semana começa com muitas nuvens cobrindo a maioria das regiões do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. No Sul e no Leste do Estado, deve haver chuva em qualquer momento do dia com predomínio do tempo fechado e de temperaturas amenas.

De acordo com a MetSul Meteorologia, em algumas áreas, como no Litoral, entre Mostarda e Torres, a chuva poderá aparecer isoladamente e com altos volumes. Na região de Morrinhos do Sul, no Litoral Norte, os acumulados também podem ser muito altos.

Em Porto Alegre, o dia será nublado, com pancadas de chuva moderada em alguns momentos. A mínima deve ser de 17°C, e a máxima não ultrapassa os 23°C.

Mínimas e máximas no RS

Santiago 15°C / 26°C

Pelotas 16°C / 29°C

Uruguaiana 16°C / 28°C

Santa Cruz 17°C / 23°C

Vacaria 13°C / 18°C