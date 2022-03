Semana começa com muitas nuvens e instabilidade no RS

publicidade

A semana começa com muitas nuvens e instabilidade no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. O sol aparece ao menos em parte do dia em cidades do Norte, do Noroeste, do Oeste e mais ao Sul do Estado. Já no Nordeste gaúcho, que inclui os vales, a Serra, a Grande Porto Alegre e o Litoral Norte, a nebulosidade predomina com tempo fechado o dia inteiro em muitas cidades.

De acordo com a MetSul, haverá chuva e garoa em pontos destas regiões assim como em áreas do Centro gaúcho e da Lagoa dos Patos e seu entorno. Tempo firme mais a Oeste e no Extremo Sul gaúcho. Com as nuvens e a instabilidade, a temperatura não sobe muito na maioria dos municípios.

Em Porto Alegre, a chuva prevalece ao longo de todo dia. A mínima na Capital será de 19°C, e a máxima chega aos 24°C.

Mínimas e máximas no RS

Santa Maria 17°C / 25°C

Bagé 13°C / 24°C

Erechim 17°C / 25°C

Pelotas 17°C / 23°C

Rio Grande 17°C / 23°C

Vacaria 15°C / 21°C