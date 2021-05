Sexta-feira terá predomínio de sol e frio em todo o RS

publicidade

Após dois dias de instabilidade, o sol reaparece em todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. O predomínio do ar seco provocará um dia ensolarado e com amplos períodos de céu claro em diversas regiões do Estado.

Na Região Norte, nuvens são esperadas ainda no começo do dia. Com o tempo mais aberto, o resfriamento durante a madrugada será maior e a sexta começa muito fria e com geada em diferentes regiões. As marcas à tarde serão mais altas que nos últimos dois dias, mas muito amenas.

Em Porto Alegre, sol predomina. A mínima na Capital deve ser de 9°C, e a máxima não ultrapassa os 20°C.

Mínimas e máximas no RS

Caxias do Sul 5°C / 17°C

Vacaria 4°C / 18°C

Santana do Livramento 3°C / 19°C

Bagé 3°C / 19°C

Santa Maria 6°C / 19°C

Erechim 4°C / 18°C