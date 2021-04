Sol predomina em todo o RS nesta sexta-feira

publicidade

A sexta-feira será de predomínio do sol em todo o Rio Grande do Sul. No entanto, ao longo do dia, podem surgir nuvens em algumas regiões. Na costa gaúcha, existe a possibilidade de chuva isolada pela circulação da umidade do mar. Durante à tarde, a temperatura se eleva, mas seguirá com marcas agradáveis.

De acordo com a MetSul Meteorologia, já no fim do dia, esperam-se áreas de instabilidade que avançam da Argentina para a Fronteira Oeste com chuva em alguns pontos.

Em Porto Alegre, o dia será de sol. A mínima na Capital será de 15°C, e a máxima chega aos 28°C.

Mínimas e máximas no RS

Passo Fundo 12°C / 26°C

Cruz Alta 14°C / 28°C

Bagé 13°C / 27°C

Santa Maria 15°C / 28°C

Erechim 12°C / 26°C

Vacaria 8°C / 22°C