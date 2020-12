Sol predomina em todo o RS nesta terça-feira

publicidade

Depois de dias de instabilidade, o Rio Grande do Sul terá um terça-feira de sol em todo o Estado. Brevemente, períodos de maior nebulosidade devem ser registrados nas áreas do Nordeste gaúcho, entre a Serra e o Litoral Norte.

De acordo com a MetSul Meteorologia, a temperatura será agradável para os padrões de dezembro. No Oeste e no Noroeste o clima estará mais aquecido. Durante a tarde, as máximas se aproximam dos 30°C.

Em Porto Alegre, o dia terá sol entre nuvens. A máxima na Capital será de 27°C e a mínima de 18°C.

Mínimas e máximas no RS

Torres 19°C / 23°C

Vacaria 14°C / 23°C

Ausentes 13°C / 22°C

Santa Rosa 18°C / 32°C

Erechim 17°C / 28°C