Tempo instável permanece nesta sexta-feira no RS

publicidade

Após temporais e fortes pancadas de chuva, o Rio Grande do Sul seguirá com tempo instável nesta sexta-feira. Entretanto, o nível das precipitações será menor e passageiro em praticamente todas as regiões do Estado. O céu estará nublado, mas com algumas aberturas no decorrer do dia.

As temperaturas estarão amenas, com máxima de 25° em Capão da Canoa. De acordo com a MetSul, o sistema ciclônico trará vento moderado com rajadas, em média, de 50 km/h no Sul e no Leste gaúcho, sobretudo no Litoral Sul e na área das lagoas.

Em Porto Alegre, o dia terá sol com pancadas de chuva. A mínima na Capital de 19°C, e a máxima chega aos 26°C.

Mínimas e máximas no RS

Pelotas 17°C / 26°C

Bagé 17°C / 26°C

Vacaria 15°C / 21°C

Santa Cruz 19°C / 26°C

Santa Rosa 20°C / 27°C