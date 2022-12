Última semana de 2022 terá climas distintos no RS

publicidade

A última semana de 2022 no Rio Grande do Sul será como uma partida de futebol: com dois tempos distintos. De acordo com a MetSul Meteorologia, a primeira metade terá instabilidade e temperaturas menores, enquanto a segunda terá dias ensolarados e marcas elevadas em diversas regiões.

Parte do Estado hoje terá precipitação em algumas localidades, mas terça e quarta-feira deverão ser os dias mais instáveis desta semana. Conforme a MetSul, uma área de baixa pressão atuará entre o Leste e o Nordeste do estado com chuva na maioria das regiões gaúchas, sobretudo na primeira metade dos dias. Não se descarta chuva moderada a forte na Grande Porto Alegre e nos vales. Na sequência, a nebulosidade diminui e o sol aparece com nuvens nesta quarta em diferentes pontos do estado. Mesmo assim, alguns pontos ainda devem ter chuva.

Já na quinta-feira a situação muda devido à presença de ar mais seco e de alta pressão, que passa a influenciar o tempo. O sol aparece em todas as regiões e, inclusive, com períodos de céu claro em diversos municípios. O tempo aberto e o ar seco proporcionam uma madrugada amena para o final do ano em várias cidades, mas aquece mais à tarde com calor mais forte no Oeste.

Fim de ano com tempo bom

Na sexta-feira, outro dia com o predomínio do tempo ensolarado. Ar mais quente avança do Norte da Argentina e promove maior aquecimento. Por isso, a tarde terá calor que será mais intenso no Oeste e no Noroeste. O vento de Leste se intensifica no Sul e no Leste gaúcho com rajadas.

Por fim, o sábado, última dia do ano, será com sol no Rio Grande do Sul. O ar quente estimula nuvens no decorrer do dia, mas quase todo o estado terminará o dia 31 sem chuva. Pontos isolados do interior podem ter chuva de verão pelo calor que será intenso com uma tarde muito quente. No fim do dia, tempo firme predomina no estado. Quem for para as praias gaúchas terá um sábado de sol, mas que pode ser ventoso em diversos balneários.

Veja Também