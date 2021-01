Andar de pedalinho no Lago do Braço Morto é opção de lazer em Imbé

publicidade

Entre os diversos atrativos de lazer que o Litoral Norte oferece aos veranistas, o Lago do Braço Morto, localizado a quatro quadras da orla de Imbé, é um dos mais procurados. Há quase 20 anos, o local propicia momentos de entretenimento para famílias, como o passeio no Cisne e no tradicional Pedalinho, além de playground infantil, pista de caminhada, bancos e uma linda arborização. No espaço, também, está autorizada a pesca, que pode ser praticada somente com caniço.

De acordo com o funcionário Henrique Cesar, 33 anos, que cuida do espaço junto com a esposa Gabrielle Leites de Oliveira, 30, o Lago do Braço Morto é um local adequado para famílias e uma ótima opção para levar crianças. Ele destaca que o local tornou-se um dos principais pontos turísticos de Imbé. "Mesmo com a pandemia, o Lago do Braço Morto ainda é frequentado por muitas pessoas durante o veraneio, principalmente nos finais de semana", afirmou Henrique, lembrando que o local possui área verde preservada e oferece ainda aos visitantes, quiosques com diversas alternativas de refeições.

Segundo Gabrielle Leites, que ajuda o marido Henrique a cuidar do Lago do Braço Morto, o local é uma alternativa para quem não quer curtir a praia diariamente. "As vezes alguns veranistas querem um pouco mais de sossego e vem aqui no Lago admirar a paisagem e também andar de pedalinho com as crianças", revela.

Gabrielle destaca, ainda, que o local começa a funcionar as 10 horas e fecha às 20h. "É um lugar tranquilo. Os visitantes, em sua maioria, gostam do ambiente", ressalta, lembrando que todas as pessoas que andam no Cisne ou no Pedalinho devem fazer uso de colete obrigatório, determinado pela Marinha Brasileira, por medida de segurança. "Para andar no Cisne o valor é de R$ 25. Já no Pedalinho o custo é de R$ 20. Até três pessoas podem andar nos aparelhos com o tempo de 20 minutos", informou.

"O Lago do Braço Morto é um local apropriado para famílias. Todos os anos quando venho a Imbé tenho que passar por aqui", afirmou a pedagoga Camila Willers, 31 anos, moradora de Novo Hamburgo e de férias no balneário, antes de entrar no Pedalinho com o filho Tomas Willers Pacheco, de nove anos de idade.

Lago do Braço Morto

Foi um dia extensão do Rio Tramandaí, que teve sua barra fechada. Os pescadores abriram, por volta de 1948, um canal perpendicular. Quando o canal se abria, aquele braço de rio ficava sem função e passaram a chamá-lo de Braço Morto.