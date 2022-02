Após a instabilidade, RS terá alívio na temperatura neste domingo

publicidade

O ingresso de uma massa de ar mais seco e ameno ajuda a afastar as nuvens e provoca declínio da temperatura no Rio Grande do Sul neste domingo. Ainda ocorrerão períodos de maior nebulosidade em trechos do Leste e Norte com chance de garoa esparsa no começo do dia.

Além disso, destaca-se o amanhecer mais ameno com mínimas inferiores a 20°C em muitas regiões. Durante a tarde, que terá predomínio de sol, a temperatura sobe, aos poucos, com máximas ao redor de 25 a 27°C na maioria das cidades. No Oeste, poderá fazer 30°C.

Em Porto Alegre, a temperatura vai variar entre 22ºC e 29ºC.