Baleia é encontrada morta na praia de Óasis, em Tramandai

publicidade

Uma baleia jubarte morta foi encontrada por veranistas, nas primeiras horas deste domingo, na beira-mar de Oásis, na região Sul de Tramandaí. Conforme informações preliminares da Patrulha Ambiental da Brigada Militar, o animal teria encalhado ainda no final da tarde de sábado.

A equipe do Ceclimar esteve no local e recolheu material de amostra necessário para investigar o motivo da morte. A Brigada Militar isolou o local e afastou os banhistas para a remoção do animal por volta das 10h deste domingo.