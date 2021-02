BM atende quase 100 casos de aglomerações no RS

publicidade

A Brigada Militar (BM) teve que intervir em 94 casos de aglomerações no Litoral Norte, no Litoral Sul e no interior do Estado. Os casos ocorreram entre às 6h da última quinta-feira e às 6h desta segunda.

A grande maioria das ocorrências foram registradas no Litoral Norte. Comando Regional de Polícia Ostensiva do Litoral Norte, 74 casos de aglomerações foram dispersados em municípios localizados entre Torres e Tavares. Conforme a corporação, a maioria dos casos aconteceu em Capão da Canoa, com 41 registros. Além disso o levantamento aponta que o Disque Denúncia, através do número 150, recebeu seis denúncias de aglomeração, sendo quatro confirmadas. Outras 21 foram recebidas pelo número 190 da Brigada Militar, que confirmou 14. Já o número de atendimentos para situações de perturbação do sossego público foi de 49, com apreensão de equipamentos de som e produção de termos circunstanciados.

A Brigada Militar também divulgou o saldo do final de semana no Litoral Sul. Ao todo, foram registradas somente duas ocorrências de aglomerações entre sexta e domingo. Durante as ações de policiamento, 70 pessoas foram abordadas e um termo circunstanciado foi confeccionado.

Já no interior do Estado, foram confirmados 18 casos de aglomerações e 63 denúncias, resultando em um total de 1.667 pessoas abordadas, duas presas em flagrante e a confecção de 93 termos circunstanciados. Ainda segundo a Brigada Militar, oito festas clandestinas foram interditadas.