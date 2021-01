Brigada Militar realiza entrega de mechas doadas para a campanha Cabelos de Aço em Osório

publicidade

O 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM), com sede em Osório, realizou nesta terça-feira a entrega de 503 mechas de cabelos para o Instituto da Mama (Imama) e o Instituto do Câncer Infantil. Elas serão usadas na confecção de perucas a serem destinadas a pessoas em tratamento de câncer, principalmente mulheres e crianças. Esta foi a maior arrecadação de mechas feitas por um Batalhão da Brigada Militar em um período de três meses.

Cada entidade recebeu pouco mais de 250 mechas arrecadadas por meio da campanha Cabelos de Aço da Brigada Militar, instituída em março de 2019, que acabou se tornando permanente. No ano passado, durante o Outubro Rosa e Novembro Azul, o 8º BPM deu um impulso à campanha e mobilizou 36 salões de beleza nos 12 municípios da sua área de atuação no Litoral Norte e Vale do Paranhana.

Os salões recolheram as mechas dos cortes de clientes e as entregaram ao 8º BPM. Alguns ofereceram o serviço gratuitamente para estimular a doação. Diversas outras mulheres doaram seus cabelos cortados diretamente na sede do quartel. Houve também a adesão de meninos com cabelos longos, que os cortaram para doá-los.

No ato estiveram presentes a soldado Greiner e sua filha Mayara Greiner Borino, de 10 anos, que foi a motivadora da campanha Cabelos de Aço, ao cortar suas madeixas e pedir para a policial que fossem doadas para ajudar alguém em tratamento de câncer. A campanha Cabelos de Aço permanece ativa e doações podem ser feitas nos quartéis da Brigada Militar.

