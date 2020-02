Calor dá trégua e quarta-feira terá temperaturas agradáveis no RS

publicidade

O calor dá uma trégua e a quarta-feira deverá ter temperaturas agradáveis na maior parte do Rio Grande do Sul. O dia deverá ser de sol entre nuvens, com maior nebulosidade no Leste do Estado. No geral, as temperaturas permanecem agradáveis na maioria das regiões, com as máximas não ultrapassando os 30°C.

De acordo com a MetSul Meteorologia, a presença de um centro de alta pressão no oceano aumenta a chance de chuva isolada em pontos do litoral. Não está descartada a chance de instabilidade na grande Porto Alegre.

Em Porto Alegre, sol aparece entre nuvens. A mínima na Capital deve ser de 19°C, e a máxima chega aos 31°C.

Mínimas e máximas no RS

Erechim 16°C / 29°C

Santa Rosa 18°C / 33°C

São José dos Ausentes 12°C / 24°C

Torres 18°C / 26°C

Pelotas 18°C / 27°C

Santiago 16°C / 30°C