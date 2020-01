Calor traz risco de temporal ao RS nesta terça-feira

publicidade

Nesta terça-feira, o sol aparece com nuvens na maior parte do Rio Grande do Sul. Entretanto, uma frente fria de fraca atividade provoca áreas de instabilidade e a chuva em pontos do Centro em direção ao Norte do Estado.

A chuva deve ter volumes irregulares em pontos isolados. A MetSul Meteorologia não descarta o risco de temporais localizados com vento e granizo, com maior probabilidade na Metade Norte do RS. A fumaça dos incêndios na Austrália devem ingressar no Estado e deixar o céu mais acinzentado provocando um pôr do sol alaranjado ou avermelhado, mais visível das regiões do Oeste e Sul.

Os termômetros marcam temperaturas altas, com 30ºC em quase todas as regiões. A maior máxima será registrada em Santa Maria com 33ºC nesta terça-feira. Em Porto Alegre, a temperatura mínima será de 23ºC e a máxima de 32ºC. O calor deve ficar mais intenso nos próximos dias trazendo calor de 39ºC na quinta-feira.

Mínimas e máximas

Torres 22ºC / 31ºC

Ausentes 16ºC / 26ºC

Erechim 21ºC / 27ºC

Santa Rosa 22ºC / 31ºC

Santiago 19ºC / 30ºC

Caxias do Sul 20ºC / 27ºC

Uruguaiana 18ºC / 32ºC

Pelotas 21ºC / 30ºC

Chuí 20ºC / 28ºC