Carnaval registra aumento de 45% nas multas por embriaguez em rodovias do RS

Levantamento do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), feito até o dia 27, aponta que em três dias do carnaval 2022 houve aumento de 45% de multas por embriaguez nas rodovias do Litoral Norte, em relação a todo carnaval 2021. Conforme o comandante do 3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar (3º BRBM), Major Leandro Arbogast da Cunha, foram 75 condutores autuados por embriaguez, além de três presos por excesso de álcool por litro de ar expelido, na Operação Carnaval.

Quem é pego nas barreiras sob efeito do uso de bebidas alcoólicas pode enfrentar fortes penalizações. O comandante do 3º BRBM revela que em alguns casos pode haver até prisão em flagrante. “O valor da multa é de cerca de R$ 3 mil, imediatamente a carteira de habilitação desse condutor é recolhida e o veículo é retido até a apresentação de um condutor devidamente habilitado e que não tenha ingerido bebida alcoólica. Passando de 0,34g de álcool por litro de ar nos pulmões esse condutor é preso em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante”, pontuou.

Além das infrações por embriaguez, o levantamento também revela que foram 8.432 autuações por excesso de velocidade. O número é 53% maior que todo o carnaval de 2021 e 65% maior que o mesmo período de 2020. Por outro lado, a Operação deste ano ainda não registra acidentes fatais.

O major Leandro explica que o 3º BRBM recebeu reforço de policiais durante a Operação Carnaval para garantir a segurança de quem trafega pelas rodovias estaduais. “O CRBM concentrou todos os seus esforços disponíveis nas rodovias do litoral norte, que é a principal rota durante esse feriado. O pelotão de motos está completamente empregado nessas rodovias. As agências de inteligência do CRBM também estão dispostas no Litoral Norte. Tudo isso visando uma atuação e um planejamento, focado, direcionado na resolução de problemas e conflitos e na proteção da vida”, detalhou.

O 3º BRBM é responsável pelas rodovias das regiões da Serra, Metropolitana, Litoral Norte, os vales dos Sinos, Caí e Paranhana. Atualmente o efetivo cuida de aproximadamente 2.400 Km de estradas gaúchas, atendendo 98 municípios.