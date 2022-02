Circo Mariotti diverte crianças e adultos em Tramandaí

publicidade

O proprietário do Circo Mariotti, Fabián Mariotti, garantiu estar muito feliz com esta temporada de verão, depois de um período gravíssimo provocado pela pandemia do coronavírus. O circo localizado em Tramandaí tem recebido uma média de 50 pessoas em dias de semana, e entre 100 e 150 aos finais de semana. "Para poder ver o espetáculo, exigimos que todos usem máscara, passem álcool gel nas mãos e que respeitem o distanciamento social", afirmou.

O circo funciona de terças a domingos, das 20h30min às 22h30min, apresentando truques de mágica, palhaços e outras brincadeiras que agradam tanto crianças quanto adultos, estes transportados para a infância. As segundas-feiras são dedicadas para apresentações exclusivas no Hotel Fazenda Figueiras, em Imbé. "O meu filho, Bruno, considerado uns dos melhores mágicos do país, faz shows a vários anos no hotel", observou Fabián.

O lugar tem capacidade para 800 pessoas, mas com a pandemia, teve sua capacidade reduzida, limitado a cerca de 200 pessoas. Fabián, que é natural de Rosario, na Argentina, está no Brasil há 35 anos. Ele começou trabalhando com teatro, passando depois para o circo. E em Tramandaí, o Circo Mariotti já está há 14 anos, sempre na Avenida Minas Gerais, com seu grande toldo amarelo e azul, as cores do Boca Juniors e do Rosario Central, time da terra de Fabián. "Antigamente, a gente usava o toldo vermelho, mas ele esquentava demais, fazendo muito calor aqui dentro. O azul e o amarelo são mais receptivos aos raios de sol", informa.

Fabián e os outros artistas estão tendo sempre de inventar novas brincadeiras e truques para prender a atenção do público. "Antigamente chegamos a usar nos espetáculos pombos e cachorros, mas hoje em dia o uso de animais está proibido. Acho certo, pois em alguns lugares, eles sofriam maus tratos, porém aqui eram bem tratados. Na Europa, os circos ainda utilizam animais, porém sei que lá é uma outra mentalidade", contou.

Trabalham no circo 12 funcionários, de várias nacionalidades, desde brasileiros, argentinos, chilenos e peruanos. "Hoje em dia, a gente trabalha de dia para comer de noite. Não sobra dinheiro, é uma vida sacrificante, mas proveitosa", garante ele, com forte sotaque.

O Circo Mariotti também tem programas sociais. Duas vezes por semana, às quartas e às sextas, a partir das 15h, ocorrem aulas gratuitas sobre a arte circense para as crianças. "E qualquer criança, seja moradora de Tramandaí, veranista. É só aparecer", afirmou. Fabián avisa ainda que em março, do dia 2 ao dia 9, ocorrerá a primeira escola de mágica do litoral norte. O circo irá funcionar até o dia 12 de março em Tramandaí, e depois vai se transferir para Minas do Butiá, retornando ao litoral no final do ano.