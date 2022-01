Defesa Civil emite alerta de temporal e vendavais com potencial de danos no RS

publicidade

A Defesa Civil do Estado emitiu na tarde desta terça-feira uma alerta para a possibilidade de chuva forte acompanhada de descargas elétricas na metade norte do Rio Grande do Sul. A nota acrescenta que os ventos podem chegar até 90 km/h, com uma eventual queda de granizo.

Conforme o Defesa Civil, as regiões afetadas englobam cidades como Caxias do Sul, Erechim e Passo Fundo. O alerta dura seis horas.

Veja Também

As últimas semanas foram de calor intenso em todo o Estado. Segundo a MetSul Meteorologia, as altas temperaturas estão próximas do fim. Uma frente fria vai avançar pelo Sul do Brasil entre quarta e quinta-feira, rompendo o persistente bloqueio atmosférico.

A temperatura deverá despencar em relação ao que vem se registrando e iniciará uma sequência de dias de marcas mais agradáveis e perto dos padrões históricos médios desta época do ano.

Conforme a previsão, esta massa de ar frio vai derrubar, já na quinta-feira, as máximas à tarde entre 10 e 15 graus em relação ao que vem se registrando e as noites terão mínimas 5 a 8 graus mais baixas que as ocorridas nos últimos 14 dias da onda de calor.