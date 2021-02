Domingo agradável e de tempo ensolarado

publicidade

Ar mais seco e de alta pressão segue influenciando as condições do tempo no Rio Grande do Sul neste domingo, segundo a MetSul Meteorologia. Como consequência, o Estado terá um belo dia com predomínio do sol em todas as regiões. Algumas nuvens aparecem em parte do território gaúcho, mas poucas e esparsas.

O domingo começa novamente com frio para a época do ano em diversas localidades, mas aquece mais à tarde que será agradável. O vento sopra fraco, exceção da faixa costeira que terá a ressaca do mar gradualmente cedendo.

Em Porto Alegre, o domingo será de sol e nuvens, com temperatura oscilando entre 16°C e 30°C.