Domingo de calor leva banhistas para as praias de Porto Alegre

publicidade

Milhares de pessoas aproveitaram o tempo bom e o sol firme para levar crianças e familiares a parques e praias de Porto Alegre na manhã de domingo. Com movimento reduzido nas principais vias da cidade, muita gente saiu da cama cedo para praticar esportes ou descansar debaixo da sombra de árvores com chimarrão em punho. Para quem não pode ir ao litoral gaúcho ou catarinense, as praias do Lami e de Belém Novo serviram como alternativa para aqueles que moram na Zona Sul.

Antes das 10h, na praia de Belém Novo, o estacionamento próximo ao banheiro já estava com ocupação esgotada. Ao desembarcar dos carros, uma cena comum se repetia: pessoas saindo dos veículos com cadeiras, caixas térmicas, toalhas e roupas de banho. Vendedores ambulantes também procuravam lugar estratégico para ficar e seduzir os clientes, uma vez que o local oferece área extensa com árvores e bastante sombra. Apesar disso, a disputa por um espaço começa cedo. Tudo para conseguir uma churrasqueira e uma sombra.

Foi o que fez a família Silva desde as primeiras horas da manhã. O grupo - que mora no bairro Partenon - chegou ao local e se instalou próximo à entrada das águas e à guarita dos guarda-vidas. A vendedora Paola Silva, 26, e as sobrinhas Dariane e Rafaela, ambas de 21 anos, colocaram duas peças de tecido leve (cangas) no gramado para sentar e guardar o lugar para o restante da família, que aproveitava desde cedo para banhar-se na praia. "Há pelo menos 15 anos frequentam local. Moramos no Partenon. Aqui é bom, tranquilo, para quem quer uma tarde de lazer ou descanso com a família", afirma Paola.

Com a experiência de quem já conhece o lugar há mais de uma década, Paola garante que o lugar é uma alternativa para quem não tirou férias e permanece durante a semana na cidade. "A água daqui é boa, apesar das pedras. É um bom lugar para passar o domingo e assar uma carne", revela. "É uma opção muito boa para quem não vai para a praia em função do trabalho", completa. A sobrinha Dariane também é fã do Belém Novo. "No Lami a água é boa de entrar porque a água tem só areia, porém não tem sombra. E a estrutura também não é tão boa quanto aqui", compara.

O período de férias escolares e a debandada da população rumo às praias gaúchas e catarinenses também formaram o cenário perfeito ontem para quem decidiu praticar esportes e curtir os parques da cidade. A temperatura agradável também foi um convite para que pais levassem os filhos para brincar no Parque Moinhos de Vento (Parcão), na Redenção e no Parque da Harmonia. Na Orla do Guaíba, corredores e ciclistas tomavam conta da paisagem. Outros preferiam se exercitar nos aparelhos instalados ao longo da orla.