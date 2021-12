Forte vento incomoda, mas não afugenta veranistas no Litoral Norte do RS

publicidade

Apesar do céu com poucas nuvens e da temperatura sempre próxima dos 25°C, o dia de praia no Litoral Norte nesta quinta-feira acaba sendo um pouco desconfortável para os veranistas por conta do forte vento, que já havia incomodado na quarta-feira. Em Tramandaí, a ventania era de pouco mais de 19 quilômetros por hora, dando, inclusive, sensação de frio perto do mar.

“Tem muito vento, mas está bom”, disse o motorista de aplicativo Vinícius Valente, de Porto Alegre, que saía do mar de Tramandaí. Segundo ele, apesar da ventania, a temperatura da água estava agradável. Assim como ele, muitas pessoas aproveitavam as ondas.

“Hoje está um ‘ventão’ mais forte do que ontem, mas o pessoal veio”, afirmou o vendedor de bebidas Remi Taffarel, que atua na praia há cinco anos. Segundo ele, a expectativa de todos os vendedores é para este fim de semana, quando as praias devem registrar o maior público por conta do Ano Novo.

Veja Também